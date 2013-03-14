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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 11:30 BJT

火箭主场30分狂胜太阳

当地时间周三休斯顿火箭主场111-81大胜菲尼克斯太阳，继续排在西部第7。火箭全队6人得分上双，莫铁尤纳斯19分5个篮板，哈登18分，林书豪13分6次助攻；太阳队早早陷入困境，一度落后36分，韦斯利·约翰逊拿到15分，斯科拉和德拉季奇离开火箭后首次回到休斯顿表现平平。路透
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