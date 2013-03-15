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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 11:51 BJT

马刺92-91险胜小牛

当地时间周四圣安东尼奥马刺主场92-91险胜达拉斯小牛。本赛季两队四次交手马刺4-0横扫小牛。本场比赛邓肯拿下28分19篮板，替补上场的加里·尼尔贡献16分，考瓦伊·莱昂纳德12分，斯普利特8分10篮板；小牛阵营诺维茨基21分11个篮板，卡特错失最后绝杀球，全场得到10分4次助攻。路透
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