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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 14:12 BJT

马刺108-102胜国王

当地时间周二圣安东尼奥马刺客场108-102胜萨克拉门托国王，取得四连胜。托尼·帕克斩获30分11次助攻，同时也出现7次失误，邓肯9分14个篮板，丹尼·格林21分，莱昂纳德、吉诺比利、鲍里斯·迪奥均得分上双；国王阵营伊赛亚·托马斯拿下22分，泰里克·埃文斯20分5个篮板。路透

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