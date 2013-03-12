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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 13:51 BJT

西部头名战马刺105-93胜雷霆

当地时间周一圣安东尼奥马刺主场105-93大胜俄克拉荷马雷霆，保住西部第一的宝座。首节过后雷霆32-22取得两位数优势，而马刺在第二节打出35-18，以57-50反超比分，下半场马刺继续保持领先优势，最终终结了雷霆的五连胜。马刺共6人得分上双，而雷霆阵营则由威斯布鲁克与杜兰特合砍51分。路透
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