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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 15:37 BJT

雷霆111-105加时胜小牛

当地时间周四俄克拉荷马雷霆队主场111-105加时胜达拉斯小牛，杜兰特斩获全场最高分40分8个篮板5次助攻，伊巴卡19分17个篮板，威斯布鲁克16分6个篮板10次助攻，马丁18分7个篮板，小牛阵营科里森32分5个篮板，卡曼与马里昂得分上双，诺维斯基9分6个篮板。雷霆落后于快船排西部第2。路透

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