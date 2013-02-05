版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 14:44 BJT

雷霆112-91大胜小牛

周一俄克拉荷马城雷霆112-91大胜达拉斯小牛，三节过后雷霆已92-67牢牢保持领先，并于第四节换下主力。威斯布鲁克全场贡献24分7次助攻，杜兰特19分10个篮板，伊巴卡12分5个篮板，替补上场的凯文·马丁17分；小牛阵营肖恩·马里昂23分，诺维茨基10分。雷霆36胜12负排在西部第二。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐