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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 11:18 BJT

雷霆主场103-83开拓者

周日俄克拉荷马雷霆主场103-83大胜波特兰开拓者，杜兰特拿下24分10个篮板，威斯布鲁克21分9次助攻，塞尔吉·伊巴卡与替补上场的凯文·马丁、尼克·科里森均得分上双。开拓者目前排在西部第11，落后西部第八湖人3场胜差；此外犹他爵士客场108-113不敌达拉斯小牛，与湖人差距拉大到2场。路透
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