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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 12:05 BJT

火箭签中锋戴勒姆波特

休斯顿火箭队周一宣布签下重量级中锋、自由球员萨缪尔·戴勒姆波特（左）。火箭总经理莫雷周一在俱乐部网站上说道："萨缪尔是我们一直有意要签的自由球员。我们期待他在这个赛季加盟火箭队後能有出色表现！"身高6尺11寸的海地人戴勒姆波特职业生涯场均贡献8.1分、8.3个篮板。路透

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