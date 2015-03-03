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路透中文体育短讯 | 2015年 3月 3日 星期二 12:01 BJT

哈登因脚踢詹姆斯被停赛一场

NBA周一宣布对休士顿火箭后卫哈登处以停赛一场处罚，因他在对阵克利夫兰骑士的比赛中踢到詹姆斯的腹股沟。两位MVP热门人选在周日的比赛中直接一决高下，第三节比赛剩下2分08秒时发生这一事件，当时哈登在詹姆斯紧盯下摔倒在地，然后抬起左腿踢到詹姆斯腹腰带以下位置。火箭最终经过加时赛105-103险胜。路透
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