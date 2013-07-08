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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 8日 星期一 12:03 BJT

“超人”霍华德选择加盟火箭

NBA五支球队争夺“超人”霍华德的大战落下帷幕，这位七届全明星中锋确认将告别洛杉矶湖人加盟休士顿火箭。“我已决定成为休士顿火箭的一员，”霍华德声明称，预计到7月10日自由球员签约窗口开启他就会与火箭签约。尽管面临大幅减薪，霍华德还是选择火箭，而谢绝亚特兰大鹰、金州勇士和达拉斯小牛的邀约。路透
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