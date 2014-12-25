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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 25日 星期四 14:37 BJT

约什·史密斯即将加盟休士顿火箭

NBA官网周三报导称，近期与底特律活塞分手的前锋约什·史密斯同意加盟休士顿火箭。史密斯四年总价5,400万美元的合约还剩下两年。现年29岁的史密斯NBA生涯场均贡献13.1分、7.2篮板和4.7次助攻。火箭目前战绩20胜7负，排名西部第四。路透
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