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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 13:57 BJT

尼克斯96-109火箭 主场神话终结

当地时间周一纽约尼克斯96-109不敌休斯顿火箭，主场不败神话遭终结，双方分差一度达到27分。哈登为火箭拿下28分10个篮板，林书豪面对旧主砍下22分4个篮板8次助攻；尼克斯阵营科普兰德砍下最高29分5个篮板。路透

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