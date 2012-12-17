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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:15 BJT

林书豪7分火箭负猛龙 湖人111-98胜76人

当地时间周日多伦多猛龙主场103-96胜休斯顿火箭，火箭队中哈登28分4次助攻4个篮板，林书豪7分3次抢断，猛龙阵营卡尔德隆18分14次助攻10个篮板；在另一场比赛中洛杉矶湖人111-98客场胜费城76人，科比34分6次助攻，慈世平19分16个篮板4次抢断，霍华德17分11个篮板。路透

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