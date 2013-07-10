版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 7月 10日 星期三 15:28 BJT

火箭违规谈论霍华德加盟 被NBA罚款15万美元

NBA联盟周二对路透确认，休士顿火箭因提早泄露签下“超人”霍华德的消息，被联盟罚款15万美元。联盟要求各队在周三与球员正式签约后才能谈论人员更替问题。霍华德上周五坦承已口头答应加盟火箭，消息一爆出在联盟引发震动，而火箭总经理莫雷和主帅麦克黑尔难掩兴奋，公开承认霍华德将加盟，引来罚款。霍华德将与火箭签下四年8800万美元合约。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐