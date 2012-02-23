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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 12:33 BJT

开拓者137-97狂屠马刺

圣安东尼奥马刺周二为两名关键球员休战的决定付出惨重代价，97-137惨遭波特兰开拓者狂屠，40分差距落败是马刺近15年来最差战绩。由於马刺（23胜10负）四完连战三场比赛，教练波帕维奇决定让邓肯与帕克二人组休战，开拓者充分抓住机会，以大比分差距结束马刺11连胜。路透

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