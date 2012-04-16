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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 12:13 BJT

马刺105-91大胜太阳

圣安东尼奥马刺周六105-91击败菲尼克斯太阳，锁定西南区头名，紧跟西部领头羊俄克拉荷马雷霆。邓肯拿下19分，其中第一节得到13分，首节结束时马刺35-13大幅领先。邓肯共打了三节还，还拿到11次篮板。马刺此役13名上场球员均有得分进账，给予邓肯等首发球员足够休息时间。路透

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