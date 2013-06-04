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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:04 BJT

基德正式宣布退役

在NBA打拼了19个年头之后，前全明星控球后卫杰森·基德周一正式宣布退役。本赛季尼克斯76场比赛基德首发48场。40岁的基德职业生涯场均贡献12.6分8.7次助攻，拿到史上第二多次助攻(12,091次)与抢断(2,684次)，曾10次入选全明星阵容并两度随“梦之队”拿到奥运冠军。两天前同是40岁的老将格兰特·希尔亦宣布退役。路透
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