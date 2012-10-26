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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 12:05 BJT

NBA总裁斯特恩将於2014年卸任

NBA周四宣布，现任NBA总裁大卫·斯特恩在掌舵联盟30年之後，将於2014年2月卸任。NBA监管董事会主席泰勒称，董事会已选定现任副主席亚当·西尔弗(Adam Silver)接替斯特恩成为下一任总裁。70岁的斯特恩表示自己只是“卸任”并非“退休”。路透

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