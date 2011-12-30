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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 10:56 BJT

太阳签约前全明星後卫里德

菲尼克斯太阳队周四宣布签下前全明星球员迈克尔·里德。里德现年32岁，2000年选秀第43顺位被密尔沃基雄鹿选中，11个赛季场均得20分，2004年当选全明星得分後卫，2008年代表美国出征北京奥运；由於左膝韧带受伤，过去三个赛季仅打61场比赛。路透

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