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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 29日 星期四 11:47 BJT

雷霆力挫开拓者 获四连胜

俄克拉荷马雷霆队继续领跑西部。本周二继周日力克热火的精彩一战後，客场以109-95击败波特兰开拓者队，获得四连胜。拉塞尔·维斯布鲁克一人砍下全场最高的32分，另有8个篮板，凯文·杜兰特贡献25分。雷霆队目前战绩为38胜12负，排名西部第一。路透

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