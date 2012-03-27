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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 12:28 BJT

杜兰特率领雷霆大胜热火

凯文·杜兰特周日风头力压勒布朗·詹姆斯，率俄克拉荷马雷霆队客场103-87胜迈阿密热火队。杜兰特全场得28分、9个篮板与8次助攻，第二节表现尤其出彩，当全明星球员斯布鲁克因犯规坐在板凳席时，挑起得分重任，一人独拿11分。迈阿密的韦德获22分，波什18分，詹姆斯17分、7次助攻。路透

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