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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 14:09 BJT

雷霆主场106-89灰熊

周四俄克拉荷马雷霆主场106-89大胜孟菲斯灰熊，杜兰特27分7个篮板6次助攻，威斯布鲁克21分9个篮板6次助攻，凯文·马丁16分，尼克·科里森12分7个篮板，灰熊阵营杰里德·贝勒斯23分6次助攻，康利17分，马克·加索尔贡献16分7个篮板。雷霆35胜11负紧随马刺排在西部第二。路透
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