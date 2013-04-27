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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:36 BJT

威斯布鲁克伤停 将接受右膝手术

俄克拉荷马雷霆周五称，球队核心球员威斯布鲁克在周三雷霆与火箭的比赛中受伤半月板撕裂，将接受右膝手术，目前还没有任何恢复时间表。威少无限期伤停令雷霆本赛季冲冠之路蒙阴。曾三度入选全明星阵容的威斯布鲁克本赛季常规赛场均得分达到23.2分。路透

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