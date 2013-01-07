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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 13:56 BJT

雷霆104-92擒猛龙 热火99-71胜奇才

当地时间周日俄克拉荷马雷霆主场104-92击败多伦多猛龙，威斯布鲁克23分7次助攻，杜兰特22分7个篮板7次助攻，伊巴卡、马丁、科里森均得分上双，猛龙阵营安德森拿到全场最高27分；而在另一场比赛中迈阿密热火99-71大胜华盛顿奇才，詹姆斯24分7次助攻。热火与雷霆分别占据东西部榜首。路透
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