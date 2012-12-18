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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 14:31 BJT

雷霆107-93马刺迎11连胜

当地时间周一俄克拉荷马城雷霆107-93主场击败圣安东尼奥马刺，伊巴卡25分17个篮板，威斯布鲁克22分6个篮板9次助攻，杜兰特19分6个篮板；马刺方面邓肯仅得12分5个篮板。此战之后雷霆20胜4负位列西部第一，而马刺19胜7负位列第三。路透

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