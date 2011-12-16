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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 17:35 BJT

森林狼签下原小牛後卫巴里亚

明尼苏达森林狼周四宣布签下自由身後卫巴里亚，为球队後场注入活力。合约条款未对外公布。波多黎各人巴里亚现年27岁，身高1米83，上赛季为小牛场均出战20.5分钟贡献9.5分，3.9次助攻，总决赛对阵热火中最後三场比赛先发登场，其中最後一场12次投篮7次命中，斩获15分。路透

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