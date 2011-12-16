森林狼签下原小牛後卫巴里亚

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
明尼苏达森林狼周四宣布签下自由身後卫巴里亚，为球队後场注入活力。合约条款未对外公布。波多黎各人巴里亚现年27岁，身高1米83，上赛季为小牛场均出战20.5分钟贡献9.5分，3.9次助攻，总决赛对阵热火中最後三场比赛先发登场，其中最後一场12次投篮7次命中，斩获15分。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透