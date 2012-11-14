森林狼再损大将 巴丁格伤停数月

伤兵满营的明尼苏达森林狼周二再遭重创，前锋巴丁格(右)因接受膝部受伤将缺阵至少三个月。巴丁格本赛季三分球表现不俗，他在上周六森林狼80-87输给芝加哥公牛的比赛中左膝十字韧带撕裂。周二他在佛罗里达接受了手术，预期将缺阵3-4个月。巴丁格是在6月的交易中从休士顿火箭转投森林狼。路透