版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 18日 星期四 13:44 BJT

森林狼大将拉夫将伤停6-8周

明尼苏达森林狼周三表示，该队前锋凯文·拉夫由於在训练中手部骨折而将休养6-8周，料将错过NBA 2012-13赛季常规赛的前几场比赛。24岁的拉夫曾两次入选全明星阵容。森林狼新赛季揭幕战将是11月2日主场迎战萨克拉门托国王。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐