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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 15:20 BJT

马刺4-2勇士 西部决赛战灰熊

周四NBA西部半决赛圣安东尼奥马刺客场94-82胜金州勇士，以系列赛4-2的总比分淘汰对手晋级西部决赛。马刺首发5人全部得分上双，邓肯19分，帕克8次助攻，但前三节失准星，13分中有10分在末节得到，莱昂纳德16分10个篮板，尼诺比例送出11次助攻。以西部第二身份进入季后赛的马刺将在决赛中对阵五号种子孟菲斯灰熊。路透
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