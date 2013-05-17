马刺4-2勇士 西部决赛战灰熊

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
周四NBA西部半决赛圣安东尼奥马刺客场94-82胜金州勇士，以系列赛4-2的总比分淘汰对手晋级西部决赛。马刺首发5人全部得分上双，邓肯19分，帕克8次助攻，但前三节失准星，13分中有10分在末节得到，莱昂纳德16分10个篮板，尼诺比例送出11次助攻。以西部第二身份进入季后赛的马刺将在决赛中对阵五号种子孟菲斯灰熊。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透