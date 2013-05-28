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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 14:02 BJT

帕克37分马刺4-0横扫灰熊 加冕西部冠军

周一NBA西部决赛圣安东尼奥马刺客场93-86胜孟菲斯灰熊，总分4-0横扫灰熊拿下西部冠军，自2007年来首次晋级总决赛。托尼·帕克21投15中拿下37分并贡献6次助攻，邓肯15分8个篮板4次盖帽，莱昂纳德11分6个篮板。目前东部决赛战势焦灼，热火2-1领先，相较对手，马刺将在决赛前有大量的休息时间。路透

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