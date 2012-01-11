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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 15:35 BJT

奇才擒猛龙 迎赛季首胜

华盛顿奇才周二终於赢得了本赛季的首场胜利，以93-78力擒多伦多猛龙，结束开季八连败。遭八连败的奇才本场比赛终於爆发，第二节取得29-14的得分优势。尼克·杨全场贡献15分，拉沙德·刘易斯替补出场亦得到15分。路透

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