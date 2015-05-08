奇才大将沃尔因伤休战

全明星控卫约翰·沃尔周四因左手及手腕伤势被无限期休战，使华盛顿奇才在季后赛的希望饱受重创。沃尔在周二对阵亚特兰大老鹰的东部半决赛第二场交锋中整场缺席，随后一天的医疗检查显示他的手部及手腕五处关节错位。奇才与老鹰目前战成1-1平。24岁的沃尔周日在两队首战中贡献18分和13次助攻，助奇才104-98告捷。路透