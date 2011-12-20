版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 10:58 BJT

奇才续约得分王尼克·杨

华盛顿奇才周一宣布，已与上赛季得分王尼克·杨续约。据当地媒体报导，奇才本希望与杨签长期合约，但双方最终签下的是370万美元的一年合约。奇才总裁厄尼·菲尔德称："尼克是一位非常出色的得分手，过去四年在这里不断改善，发挥稳定。"路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐