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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 17:29 BJT

甜瓜率尼克斯一分优势胜公牛

NBA东区一场恶战中，安东尼狂砍43分，率纽约尼克斯逆转击败芝加哥公牛，抢走公牛控卫罗斯复出的风头。安东尼常规时间最後几秒三分绝杀，将公牛逼入加时，加时赛最後时刻又以一个三分球绝杀结束比赛，尼克斯客场100-99险胜。罗斯为公牛贡献29分，但26次出手18次不中。路透

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