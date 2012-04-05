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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:24 BJT

皇帝率热火提前晋级季後赛

周二迈阿密热火队主场99-93击败费城76人，提前锁定季後赛资格。韦德因膝盖伤病缺阵，勒布朗·詹姆斯独挑大梁，砍下本赛季他个人本赛季最高的41分。詹姆斯赛後告诉记者：“得分对我而言从来不是问题。”热火目前落後东部领头羊芝加哥公牛两场半胜差。路透

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