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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 17:38 BJT

科比险胜快船 科比送关键分

在一场NBA洛杉矶德比大战中，湖人周三客场113-108险胜快船，在太平洋区的竞争中微弱领先于对手。湖人比赛起初建立领先优势，但之後优势逐渐消失，科比在比赛还剩21秒时命中关键跳投，率球队锁定胜利。科比全场拿下31分，拜纳姆缺阵一场後复出，拿到36分。路透

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