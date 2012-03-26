澳洲因安全疑虑禁止华为参与NBN项目

路透坎培拉3月26日电---中国华为HWT.UL周一表示,澳洲基於网路安全疑虑,已禁止华为参加380亿美元的澳洲全国宽频网络(National Broadband Network,NBN)合约标案.

"我们接获澳洲政府通知,澳洲NBN案没有华为的份,"华为澳洲发言人Jeremy Mitchell说.华为是全球第二大电讯设备制造商.

NBN是澳洲史上规模最大的全国性项目,将透过光纤网路连结93%的家庭及工作场所,在城市及地区提供宽频服务.澳洲政府在2009年时创立NBN项目,承诺将投资高达380亿美元,并预计2020年前完成.

澳洲金融评论报周一报导称,华为希望赢得NBN一项供应合约,价值高达10亿澳元(10.04亿美元),但是澳洲检察总署根据澳洲安全情报组织(ASIO)的建议,持反对意见.

当被问及该项报导时,首席检察长Nicola Roxon的发言人声明称:"这符合政府作法,确保澳洲关键基础设施具有更广泛的安全及韧韧性."

华为创办人兼总裁任正非曾是中国人民解放军军官,助长了有关华为与中国政府关系密切的说法.

"我们对(澳洲)的决定甚感失望之余,华为将继续保持开放及透明,设法为我们的技术安全性提供保证,"华为在声明稿中称.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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