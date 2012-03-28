华为希望通过让步参与澳洲NBN项目

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透悉尼3月27日电---中国华为仍希望能够参与澳洲380亿美元的全国宽带网络(NBN)建设项目,并准备为此做出一些让步,尽管此前因网络安全疑虑而被禁止参与竞标.
华为否认参与网络间谍活动.华为周二表示,其可能做出的让步包括开放其设备所使用的源代码,保证只允许通过安全审查的澳洲公民承担相关工作.
"我们想做到公开透明,"华为澳洲、新西兰及南太平洋企业事务主管Jeremy Mitchell表示,"我们相信我们能够克服这些障碍."
NBN是澳洲史上规模最大的全国性项目,将透过光纤网路连结93%的家庭及工作场所,在城市及地区提供宽频服务.澳洲政府在2009年时创立NBN项目,承诺将投资高达380亿美元,并预计2020年前完成.
产业分析师认为,阻止华为参与上述项目令人费解,因为澳洲盟国新西兰和英国都曾允许华为建设类似的网络,而且华为还参与了澳洲的一些重大电信项目.
但他们也表示,这些情况可能难以改变澳洲政府的立场.(完)
--编译 张涛;审校 戴素萍
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