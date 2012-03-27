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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 09:03 BJT

澳洲禁止华为参与NBN项目

中国华为周一表示澳洲基於网路安全疑虑，已禁止华为参加380亿美元的澳洲全国宽频网络(NBN)合约标案。 "我们接获澳洲政府通知，澳洲NBN案没有华为的份，"华为澳洲发言人Jeremy Mitchell说。NBN是澳洲史上规模最大全国性项目，将通过光纤网路连接93%家庭及工作场所，提供宽频服务。路透

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