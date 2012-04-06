国家统计局：各地不得干预企业数据上报

路透北京4月6日电---针对本地媒体关於部分地方政府经济数据造假的报导,中国国家统计局局长马建堂周五做出批示,强调各地不得干预企业数据上报,确保企业真实、独立上报统计数据.

据21世纪经济报导,目前全国仍有不少市、县、区通过成立"统计改革小组"或印发文件的方式对企业直报数据采取行政干预.

马建堂在批示中称,"从这篇报导和我们掌握的情况看,仍有个别基层政府机构置统计法和国家统计制度于不顾,以各种或明或暗的方式,干预企业独立真实上报."

他称,企业是否独立真实地上报统计数据是一套表联网直报工程能否切实提高统计数据质量的关键."望各地引以为戒,立即整改,确保统计数据真实可信."

据报导,今年国家统计局推行统计改革,从2月18日开始,全国79万家"三上"企业和房地产开发经营企业将在统一的数据采集和处理平台上,通过互联网直接向国家数据中心或国家认定的省级数据中心报送统计数据.

统计局下周将公布中国3月通胀数据,以及第一季宏观经济数据.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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