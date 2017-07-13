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台湾货币市场：整体资金平稳拆款利率低档盘旋，多家银行发NCD筹钱
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2017年7月13日 / 早上6点58分 / 2 天前

台湾货币市场：整体资金平稳拆款利率低档盘旋，多家银行发NCD筹钱

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 资金分配不均，拆款利率续于低档盘旋
    * 票券商资金缺口虽大，但短票利率不变
    * 因应股利发放缺口，多家银行发NCD筹钱
    * 债券RP市场资金多缺不一，利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北7月13日 - 台湾银行间拆款短率周四续于低档盘旋；资金调度人员表示，今天
市场资金依旧分配不均，但整体资金情势尚属平稳，加上两大金主持续提供资金拆借，让市
场吃一颗下定心丸，利率亦于低档盘旋。
        
    他们指出，随着下周将进入上市柜公司股利发放旺季，且单是台积电一家公
司20日即发放逾1,800亿台币的现金股利，料下周一起市场资金大挪移效应即显现，各金融
机构严阵以待，大家都不敢掉以轻心。
    
    〞我们比较担心的是下礼拜台积电要发放股利，因为发放前后资金都会卡住，所以，大
家都很紧张。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称，今天市场资金分配依旧不均，该行有在市场提供拆借，但
以到期续做为主，利率则持平于上日水准。
      
    台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币
；台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿
台币现金股利。
               
 本地时间14:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.349                     30.490    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,460.15                  10,420.68    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.190%               0.184-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.370%               0.184-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.370%               0.190-0.370%
      
    **短票利率无大变化**
 
    短票方面，交易员称，今天发票量较大，缺口也不小，资金分配很不平均，所幸两家大
型银行鼎力相助，让票券商资金调度压力大减，利率则无大变化。
       
    〞今天钱不是很多，而且分配不均，有钱的就是那几家。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券交易员表示，市场资金虽分配不均，惟有大型银行提供资金，亦使整体资
金处于相对平稳的状态，但大家还是很担心台积电等股利发放可能造成的资金紧缩效应，〞
我们当然会很担心啊，因为量实在太大了。〞
       
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35-0.37%，上日则在0.36-0.3
7%，少数在0.38%。
           
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.365%，区间在0.28-0.38%
，成交量为92.06亿台币；前日加权平均利率在0.361%，区间在0.34-0.38%，成交量为31.61
亿。
        
%   60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%；利率区间在0.36-0.38%，成交金额为
22.23亿台币；前日加权平均利率在0.363%，区间在0.34-0.38%，成交量41.02亿台币。
    
    今天央行定存单到期金额为1,550.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五到期央行定存
单金额为2,077亿。

    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备105亿台币，累计超额准备达1,084
亿台币、加计前期1%的超额准备2,476亿台币。    
     
        
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，因今天有多档债券交割，并自
市场吸走近430亿台币的资金，致资金分配更趋不均，利率则维持于上日水准。
    
    一大型票券商交易员表示，近日有多家中小型民营银行在市场上积极询价，准备发行定
存单以筹措资金，〞今天有点不太一样了，很多银行要发行NCD，大概为了支应下礼拜股利
发放的缺口，感觉上大家有点想要调升利率的迹象。〞
    
    〞今天有点诡谲，好像有点缺(钱)，好像又没有非常缺，但还没有到发生困难的地步，
RP利率不变。〞另一大型票券商交易员说。
    
    今天交割的债券有：墨西哥国家电力30年固定利率债7.5亿美元、法国Natixis银行发行
30年期美元计价债券，金额4.2亿美元，及和硕科技发行无担保公司债，金额共70
亿台币。周五中央银行将发行两年期定存单，金额300亿台币。
    
    下周交割的债券则有：周二(18日)西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元、周三(19
日)财政部发行106/5R五年期公债，金额暂订250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平于上日水准，公债RP利率主要成交在0.
30-0.31%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。
    
    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公
债附买回利率在0.26-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.35%。在跨月利率方面，公债RP利率
在0.31-0.32%，公司债RP利率则在0.33-0.35%(完)
    

 (审校 杨淑祯)

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