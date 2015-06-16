《独家新闻》黑石和凯雷联手，斥资逾百亿美元竞购NCR-消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月16日 - 据知情人士透露，全球最大的两家私募股权公司黑石集团 和凯雷投资集团 联合出价逾100亿美元，包括债务，以杠杆收购的方式竞购收银机和ATM生产商NCR Corp ，如果成功，将成为今年规模最大的收购案。
目前，黑石和凯雷的联合出价超过了其他竞购方。
这位消息人士称，NCR的竞购还有数周才结束。部分其他参与竞购的私募股权公司也可能联手。
这位消息人士称，还不能确定黑石和凯雷组成的财团将会胜出，甚至不能确定NCR是否会接受任何一方的出价。
这位消息人士要求匿名，因出售过程未公开。
NCR的发言人未立即回复置评要求。黑石和凯雷的发言人要么拒绝置评，要么未回复置评要求。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。