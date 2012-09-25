国开行拟重点确保12家光伏企业授信额度--报载

路透北京9月25日电---中国证券报周二报导引述中国国家开发银行人士透露,该行最近完成关於进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议,将很快提交到国家发改委,据悉其拟重点确保包括无锡尚德STP.N等12家光伏企业授信额度.

报导并援引上述人士表示,"该项建议明确,将继续加强对国内具有规模和技术优势企业的信贷支持,确保年初制定的贷款资金计划落实到位.国开行将重点确保行业内'六大六小'12家优势企业授信额度,其余光伏企业贷款将受到严控."

其中"六大"是指已成规模和品牌实力的龙头,"六小"指拥有自主知识产权的科技型企业.上述12家企业除包括无锡尚德、保定英利和天合光能等龙头企业外,海润光伏、超日太阳和阳光电源等A股上市公司也位列其中.

这位人士指出,针对此前国开行扶持光伏企业发展经验,初步明确未来国开行信贷扶持的原则包括,单纯扩充制造业产能项目融资将不予考虑;科技型公司贷款将适度优先.

"目前国家提出鼓励推进行业兼并重组,国开行将在信贷支持方面优先向光伏行业优势企业兼并重组中小企业融资需求适度倾斜."他说.

随着太阳能电池板订单萎缩及价格下跌,中国太阳能(光伏)企业在沉重的债务负担下苦苦挣扎,不禁使人揣测许多企业可能会被迫通过收购或合并寻求新资金注入.

尚德电力(Suntech Power)STP.N可能要面临数亿美元的新增债务,之前该公司爆出可能被合作夥伴欺诈,而其他太阳能企业,比如赛维LDK太阳能LDK.N、晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合光能(TSL.N)和英利绿色能源控股(YGE.N)的日子也不好过.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。