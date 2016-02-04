专访：巴西俄罗斯遭降评不会影响新开发银行投资级评等--副总裁

路透巴西利亚2月3日 - 金砖国家组建的新开发银行(New Development Bank)副总裁Paulo Nogueira Batista周三对路透表示，预计该行将获得投资级评等，不会受到新兴市场动荡和其两个成员国遭降评的影响。

Nogueira称，尽管新兴市场动荡，但该行仍计划在第二季推进首笔人民币计价债券的发行，并称发行规模尚未决定。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这五个金砖国家在2009年正式联手，要求在全球金融秩序中有更大话语权。新开发银行作为挑战西方国家把控全球金融体系的举措之一，于去年开始运作。

随着过去10年大宗商品领域的荣景日渐黯淡，新兴市场经济体增长大幅减速，引发他们对全球经济影响力的质疑。长期以来，全球经济主要由欧美主导。

巴西和俄罗斯去年丧失投资级评等，因大宗商品价格崩跌拖累其经济陷入衰退。

Nogueira曾出任巴西驻国际货币基金组织(IMF)代表。他表示，巴西与俄罗斯评级遭调降对该行不利，但这不是唯一的影响因素。

“评级机构还考虑风险管理措施、资本、融资和投资组合质量等因素，这是非常复杂的过程。”

Nogueira称，目前新开发银行正在分析是要争取获得“AAA”的最高评级还是次高的“AA”评级。要取得“AAA”评级，需有更高的资本缓冲。

一位巴西政府消息人士对路透表示，该行此前想力争要获得“AA”债信评级的部分原因在于一些成员国面临的各种问题。

Nogueira称，将来可能会在其他四个成员国的资本市场中发债。

“对那些长期项目而言，利用本币融资的做法常常更为适宜，可以避免汇率风险，”Nogueira说道，“将来我们打算在其他市场开拓更多机会。”

Nogueira称，他认为没有必要创立一家由BRICS支持的债信评级机构，俄罗斯官员去年曾公开谈到这一选项。目前是标准普尔、穆迪和惠誉三大评级机构占据主导地位。(完)