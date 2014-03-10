NDF交易是新兴市场货币有效风险对冲工具--国际清算银行

路透伦敦3月9日 -国际清算银行一份报告周日表示，去年外汇远期交易量不断上涨，对于新兴市场来说，可以让投资者对冲资产的风险，因此是一项有用的调节工具。

自从美国联邦储备委员会(美联储/FED)在去年5月宣布缩减买债计划以来，新兴市场屡次遭受冲击。

不过，国际清算银行在季度报告中表示，若是没有透过远期市场来对冲外汇风险，新兴市场的动荡可能会更加恶化。

“令人意外的是，当看发生'购债计划缩减'...让投资者开始减少新兴市场债券持仓量时，一些市场却鲜有净卖出。相反，投资者在远期外汇市场售出当地货币，包括无本金交割远期外汇(NDF)。”国际清算银行称。

远期外汇是“主要调整阀，可以使投资者对冲债券持仓承受的汇率风险，”BIS补充称。

BIS表示，包括NDF在内新兴市场货币衍生品成交额在截至2013年的三年中激增40%，并将其归因于投资者寻求降低汇率风险。

BIS称，NDF成交额在2008-2013年间翻一番至占所有外汇交易规模的2.4%，占远期外汇交易的23%。该银行估计，亚洲NDF成交额已达到2000年初时的10倍。

报告称，伦敦外汇交易市场NDF日成交额达到430亿美元，远高于2008年10月时的190亿美元，不过较2013年4月时的水准有所下降。BIS将其中部分原因归咎于美国提高衍生品交易透明度的监管调整。

诸多迹象显示，新兴市场货币遭到抛售，让NDF市场获得新的动能。

“自2013年4月以来，投资人和借款人因预期全球货币宽松程度下降而采取的对冲操作一直影响NDF交易，”BIS指出，并补充道，投资于新兴市场的外国投资人、以及以硬性货币在海外筹资的新兴市场企业推动了对冲操作。

不过，NDF普及程度升高的步调并不一致。BIS强调，中国已允许人民币进行有限的离岸交易。

因此，2010年4月至2013年4月间，离岸人民币远期交割规模从零升至每天70亿美元，NDF交易升幅虽没那么大，但也增至170亿美元。

BIS称，2013年4月以来，离岸人民币市场可能比NDF市场发展更快，指出人民币远期市场中NDF占比在2013年4到10月间由85%降至75%。(完)

(编译 洪曦/李爽 审校 田建华/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。