台湾汇市：台币早盘走升，因出口商进场抛汇及海外NDF市场做空美元

路透台北6月19日 - 台币兑美元周一早盘小升。交易员表示，在出口商进场抛汇及海外无本金交割远期外汇(NDF)做空美元激励下，台币早盘摆脱近期贬值走势，呈现小幅升值格局，惟交投偏冷，成交量不大。

他们指出，近期一面倒大举汇出的外资，早盘方向比较不一致，外资的美元买卖单都有，而出口商抛汇力道则较强劲，带动台币止贬走扬；短线观察重点在外资动向与出口商抛汇力道的强弱。

〞出口商在抛美元，外资有进有出，(外资)比上礼拜一面倒买美金好一点。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，台币早盘止贬走升，除出口商进场抛汇外，主要是受到海外本金交割远期外汇(NDF)做空美元带动，美元/台币换汇点已由上日看贬台币的溢价转为折价，〞海外市场台币转升了，但早盘量很小。〞

本地时间10:26，台币兑美元升4分，报30.341，区间在30.327-30.390；而韩元兑美元报1,129.3，上日收在1,134.1；台股加权指数则涨0.64%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由上周五尾盘的溢价转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇报30.356/30.376，上日收在30.366。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.320-30.430

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