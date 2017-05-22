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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 16:23 BJT

台湾汇市：台币收创逾两年八个月高位，因NDF折幅明显扩大与韩元升值

    * 海外认为央行管理汇率机制改变，NDF折幅扩大
    * 央行重申没有改变，一直采取管理浮动汇率机制
    * 韩元走势强劲与出口商月底抛汇料助升台币
    * 明日台币兑美元区间料在29.950-30.200

    路透台北5月22日 - 台币兑美元周一放量收升，创逾两年八个月高位；交易员表示，主要受有海
外投资人认为台湾央行管理汇率机制有所改变，海外NDF折价幅度明显扩大，带动现汇出现套利所致，此外，
韩元兑美元明显升值也推升台币。
    
    交易员指出，上周五收盘后，央行副总裁杨金龙说了台币采行管理浮动汇率机制的一番话，有媒体发出讯
息后，海外无本金交割远期外汇(NDF)折价幅度随即扩大，客户也纷纷询问央行的管理政策是否有了改变。
    
    针对市场异常的波动，台湾央行一不愿具名官员周一重申，央行台币汇率政策没有改变，一直是采取管理
浮动汇率机制。
    
    〞我觉得很莫名其妙，...看到黑影就开枪，没有改变啊。〞一银行交易员说。
    
    他表示，依据海外客户的反应，可能有人误认为央行要放手让台币自由浮动，也有人解释央行已经挡不住
外资持续汇入的压力，因而被迫改变态度。
    
    另一银行交易员则没好气地说，杨金龙的讲话是〞陈腔滥调〞，实在无法理解海外投资人是怎么想的。不
过由于NDF的大幅折价，今日一早即见外资一面倒地卖汇，趁机赚取套利财。
    
    银行交易员指出，台币大幅升值之际，有见到油款等美元买需进场承接，使得汇市交易量明显放大。至于
出口商虽面临月底作帐压力，但因担心卖在低点较偏向观望。 
    
    交易员认为，以近期美元弱势以及贸易对手货币韩元的强劲表现，再加上月底出口商抛汇，预料短线台币
还是偏升值为主。 
    
    台币兑美元今日收升1.58角报30.052，前高为2014年9月10日的30.025。  
    
    台湾央行周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是这
样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞
    
    
    台湾股市周一收涨，终止连四日收黑格局。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.09
亿台币，中止先前连两日卖超共计51.33亿台币。    
        
    多数新兴亚币周一小涨，受风险偏好稍微回温的支撑；不过投资者对美国持续发酵的政治风波仍多顾忌。
。韩元兑美元周一创下逾一个月来最大单日百分比涨幅，韩元兑美元在当地市
场收报1,118.6韩元，较上周五收盘水准1,127.2上涨0.8%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；本
地时间16:09时，一个月美元/台币远汇报29.905/29.945，上日收在29.894。
     
    交易员预估，明日台币兑美元区间估在29.950-30.200。 
                 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.052    30.210  29.965-30.070   30.070     9.09       6.49
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.052    30.208  29.965-30.052   30.050     5.66       3.54
 司                                                                    
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 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期          -0.085/-0.075             -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.295/-0.265             -0.245/-0.215
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   (完) (记者 董永年； 审校 杨淑祯)
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