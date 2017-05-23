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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 10:22 BJT

台湾汇市：台币早盘微幅升值，海外NDF折幅收敛外资动向不明显

路透台北5月23日 - 台币兑美元周二早盘微幅升值，表现大致与新兴亚洲货币同步。昨日带动台币大幅走升的海外NDF美元/台币换汇点折价幅度，则较上日略有收敛。

交易员表示，今日外资买卖都有且金额偏少，相较于昨日一致同步大举抛汇的动作明显收敛。由于韩元兑美元稳在平盘附近，台股虽上扬但涨幅并不明显，整体市场气氛偏向淡静。

〞跟昨天差好多，激情怎么这么快就结束了。〞一银行交易员说。

另一银行交易员则称，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛，外资因缺乏套利诱因转趋安静。此外，进出口商在此价位进场意愿都不太高，整体交投偏向观望。

台北外汇开盘一小时成交量为1.21亿美元，上日同期为1.84亿美元。本地时间10:13，台币兑美元升值0.8分报30.044，上日收在30.052；韩元兑美元报1,118.3，上日收在1,118.6；台股加权指数则涨0.20%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.960/29.988，上日收在29.891。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.000-30.100

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