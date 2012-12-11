发改委密集批复14个输变电项目

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京12月11日电---中国发展与改革委员会最新公告显示,近期密集批复了14个输变电项目.据路透计算,累计动态投资额为52亿元人民币.
公告并显示,发改委11月和10月分别批复了8个和6个输变电项目,动态投资额分别为42.99亿元和9.23亿元.
上述项目中,投资额最大的为湖南长沙星沙500千伏输变电工程.该工程新建500千伏变电站1座,新增变电容量200万千伏安,新建500千伏线路211.3公里,动态投资15.74亿元.
中证报统计的数据显示,年内4月至今,发改委已公布批复24个输变电工程建设项目,总动态投资额达76.61亿元.其并引述分析人士称,今年底到明年初上述项目将进行前期设备采购招标,将利好输变电设备制造商.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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