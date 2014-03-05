发改委：2014年固定资产投资目标下调至17.5%

* 今年固定资产投资目标下调至17.5%

* 全国常住人口城镇化率预计达54.6%

* 2014年社会消费品零售总额预期增长14.5%

* 预计今年粮食总产量5.5亿吨以上

路透北京3月5日 -中国政府在保持2014年经济增长目标不变的同时，下调固定资产投资预期增速，分析师认为，此举表明政府调结构的决心，为改革预留了空间。

国家发改委周三提交“两会”的2014年国民经济和社会发展计划草案报告预计，2014年全社会固定资产投资增长17.5%，低于去年18%的目标和实际增速19.6%。

“下调投资目标，说明中国经济确实可能去转型了。”海通证券首席宏观债券分析师姜超表示，过去债务失控很大程度是因为投资太多，现在不论是中央还是地方投资目标都有下调，可以降低融资压力，投资下调是调结构的关键。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟也认为，去年投资又开始超过消费成为第一大贡献，从推改革、改善结构来看，肯定要让投资增速降下来才是良性的、合理的。

“虽然为保就业GDP增速目标还是在7.5%左右，但从投资目标下调看，还是为改革留了空间。”他表示。

发改委报告称，2014年要促进投资稳定增长和结构优化，释放民间投资潜力，尽快在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向民间资本推出一批符合产业导向、有利于转型升级的项目。

同时优化政府投资结构；抓紧逐步退出用于一般竞争性企业项目投资，并抓好重点项目。

**推进新型城镇化**

在推进新型城镇化方面，发改委报告表示，预计2014年全国常住人口和户籍人口城镇化率分别达到54.6%和37.1%。去年年末中国城镇化率为53.73%。

2014年计划城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内。这一新增就业人口目标比去年增加100万人，而去年实际新增就业达1,310万人。

发改委并称，预计2014年粮食总产量5.5亿吨以上，亦高于去年的目标。社会消费品零售总额则预期增长14.5%。

此外，发改委报告称，2014年非金融类外商直接投资预期达到1,217亿美元，增长3.5%；非金融类境外直接投资预期增长10%，达到992亿美元。

发改委并表示，2014年要有效利用外汇储备支持境外投资，深化境外能源资源和农业开发合作与投资。(完)

(发稿 曹巍浩/张晓翀/李文科；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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